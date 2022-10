« Le Roi des nuages » – Compagnie la Poupée qui brûle Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« Le Roi des nuages » – Compagnie la Poupée qui brûle Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette, 29 mars 2023, Paris. Du mercredi 29 mars 2023 au jeudi 06 avril 2023 :

vendredi

de 20h00 à 21h00

samedi, dimanche

de 17h00 à 18h00

mercredi

de 15h00 à 16h00

. payant 16€ / 13€ / 8€

Hélios est un petit garçon passionné par les cirrus, les cumulus et les probabilités de pluie. Ce n’est pas la seule de ses particularités. Il est aussi hypersensible, allergique aux relations avec les autres et inquiet si le planning instauré n’est pas respecté à la minute près. Chaque journée se déroule avec la même régularité, entre la maison, l’école, le rendez-vous avec le psy et, bien sûr, l’observation assidue du ciel. Voici que plusieurs évènements inattendus viennent rompre la rassurante monotonie du quotidien Trois comédiens donnent vie à tous les personnages grâce à des marionnettes en mousse qui semblent sorties d’une bande dessinée. Par le dédoublement des personnages, par les jeux visuels et les effets sonores, la mise en scène de Yoann Pencolé accentue les tumultes émotionnels qui traversent le petit héros. L’artiste, dont c’est le quatrième spectacle, traite de la différence en s’inspirant des enfants avec un trouble du spectre de l’autisme. Le texte de Pauline Thimonnier, par ailleurs complice d’autres compagnies de marionnette contemporaine, se rapproche au plus juste du vécu de ces enfants. Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : http://lemouffetard.com/spectacle/le-roi-des-nuages 01 84 79 44 44 contact@lemouffetard.com https://www.facebook.com/LeMouffetardTAM/ https://www.facebook.com/LeMouffetardTAM/ http://lemouffetard.com/spectacle/le-roi-des-nuages

Loïc Le Gall Le Roi des nuages

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Adresse 73 rue Mouffetard Ville Paris lieuville Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris Departement Paris

Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« Le Roi des nuages » – Compagnie la Poupée qui brûle Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 2023-03-29 was last modified: by « Le Roi des nuages » – Compagnie la Poupée qui brûle Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 29 mars 2023 Le Mouffetard Paris Théâtre des arts de la Marionnette Paris

Paris Paris