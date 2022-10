Le roi des nuages

2023-02-10 14:30:00 – 2023-02-10 EUR 8 17 Sur scène, trois interprètes-marionnettistes donnent vie à cette aventure pas comme les autres qui réserve son lot de surprises et de magie. Hélios est un petit garçon qui ne voit pas le monde comme les autres. Il ne parvient pas à se faire des amis et reste la plupart du temps assis dans son coin à regarder le ciel et en particulier son nuage préféré, le cumulonimbus, le roi des nuages, celui qui porte l’orage. dernière mise à jour : 2022-10-05 par

