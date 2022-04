Le Roi des Chats, 30 avril 2022, .

Le Roi des Chats

2022-04-30 – 2022-04-30

8 8 Le Roi des chats s’appelle Pacha. Quand il ne dort pas, il chasse les mouches… Il mange… Il se dégourdit les pattes… Il joue au chat et à la souris…



A la fois conte, spectacle clownesque et spectacle musical, ce spectacle est un croisement de plusieurs registres artistiques. Basé sur les sons, les rythmes de la voix, du corps, du chant, du violon, du langage, et des mots, il a été conçu pour développer l’écoute et l’oreille de l’enfant.



Spectacle musical (violon) avec Stéphanie Joire

Dès 3 ans

(version longue adaptée aux enfants de 3 à 8 ans)

Spectacle musical. Rendez-vous au Divadlo Théâtre le 30 avril.

http://www.divadlo-theatre.fr/

