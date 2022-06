Le roi de haut en bas

2022-06-15 – 2022-06-16 Jean est-il vraiment traité comme un Roi dans sa maison?



Sa femme, sa belle-sœur, sa belle-mère assument avec humour leurs tâches domestiques autour de cet homme grognon, fier de sa position de cadre moyen en entreprise. Mais les rôles ne risquent-ils pas de s’inverser ?

Une comédie douce-amère sur les relations familiales et sur le monde du travail.



La compagnie Les Mouches du coche a été créée en 2011 par trois comédiennes réunies autour de leur passion pour le théâtre. Au fil des ans, d’autres comédiens ont rejoint la troupe, partageant le désir de présenter des œuvres principalement contemporaines. Leur répertoire se nourrit de textes humoristiques, ironiques, satiriques, parfois absurdes, toujours riches grâce à la diversité des personnages et à la beauté des mots.



Texte : Guy Foissy

Mise en scène : Ève Lamarche

Avec Patricia Brotto , Denise Chabert, Levon Derderian, Christine Douady



Compagnie Les mouches du coche



