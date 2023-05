Le Roi David, oratorio d’Arthur Honegger… 100 ans après Eglise Saint-Louis-en-L’Île Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le Roi David, oratorio d’Arthur Honegger… 100 ans après Eglise Saint-Louis-en-L’Île, 18 juin 2023, Paris. Le dimanche 18 juin 2023

de 21h00 à 22h30

.Tout public. payant Plein tarif : 35 euros, tarif étudiant : 20 euros, moins de 12 ans : gratuit Réservations : 06 11 59 39 49, FNAC et www.choeursansfrontieres.fr Un projet ambitieux, sous la direction d’Olivier Frontière, rassemblant une cinquantaine d’artistes – choristes, jeunes et talentueux solistes lyriques, musiciens et comédiens professionnels. Le Chœur Sans Frontières fait renaître, 100 ans après sa

création, le Roi David, oratorio d’Arthur Honegger, compositeur majeur du

groupe des Six. A l’origine, René Morax écrivit un drame liturgique pour la

réouverture du théâtre Jorat de Mézières en Suisse. Par la suite, celui-ci

demanda à Arthur Honegger de composer une musique de scène. L’œuvre fut donnée

pour la première fois dans sa version oratorio à la salle Gaveau, le 14 mars

1924; La personnalité et la destinée hors du commun du Roi David

sont portées par les musiques tonales et atonales en vogue à l’époque dont

Honegger opère une synthèse. Le Roi David demeure, encore aujourd’hui, un spectacle

moderne qui colle à l’actualité, et retrace à travers l’histoire de David,

celle des religions juive, chrétienne et musulmane. Eglise Saint-Louis-en-L’Île 19 rue Saint-Louis-en-L’Île 75004 Paris Contact : 06 11 59 39 49 h

public Le Roi David, statue de Michel Ange. Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Eglise Saint-Louis-en-L'Île Adresse 19 rue Saint-Louis-en-L'Île Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Eglise Saint-Louis-en-L'Île Paris

Eglise Saint-Louis-en-L'Île Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le Roi David, oratorio d’Arthur Honegger… 100 ans après Eglise Saint-Louis-en-L’Île 2023-06-18 was last modified: by Le Roi David, oratorio d’Arthur Honegger… 100 ans après Eglise Saint-Louis-en-L’Île Eglise Saint-Louis-en-L'Île 18 juin 2023 Eglise Saint-Louis-en-L'Île Paris,Paris

Paris Paris