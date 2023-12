YCARE LE ROCKSTORE Montpellier Catégories d’Évènement: 34

Montpellier YCARE LE ROCKSTORE Montpellier, 16 février 2024, Montpellier. Après une année extraordinaire, Ycare revient avec un album de duos exceptionnels : Slimane, Patrick Bruel, Claudio Capéo, Mentissa, Garou, Gauvin Sers, Anne Sila, Adamo…Un album de 11 chansons sublimes qui vient confirmer le talent d’auteur-compositeur-interprète d’Ycare, dont l’année promet de nous époustoufler.En 2024, l’artiste sera en tournée dans toute la France, et vous attend avec impatience.« Je n’écris des chansons que pour les chanter devant vous, et j’ai la chance immense de le faire depuis bientôt 15 ans. Hâte de vous revoir. Ycare »Ne manquez pas ce rendez-vous live exceptionnel le 16 Février 2024 au Rockstore de Montpellier !

Tarif : 34.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:00 Réservez votre billet ici LE ROCKSTORE 20, Rue de Verdun 34000 Montpellier 34 Détails Catégories d’Évènement: 34, Montpellier Autres Code postal 34000 Lieu LE ROCKSTORE Adresse 20, Rue de Verdun Ville Montpellier Departement 34 Lieu Ville LE ROCKSTORE Montpellier Latitude 43.606262 Longitude 3.881519 latitude longitude 43.606262;3.881519

LE ROCKSTORE Montpellier 34 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/