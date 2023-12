LETO LE ROCKSTORE Montpellier, 8 février 2024, Montpellier.

Grand espoir du rap français depuis ses premiers titres, LETO a fait ses armes très jeune au sein du groupe PSO THUG. Depuis quelques années, le rappeur parisien a multiplié les apparitions aux côtés d’artistes renommés (Fianso, Alkpote…) et feat. prestigieux (Ninho). Artiste efficace et percutant, il a sorti son 2ème album 17% (Rec 118) en septembre 2021 : #2 du Top Album et 8ème meilleur démarrage rap en 2021. Plus récemment il lance un projet commun avec Guy2Bezbar : « Jusqu’au étoiles » et livre une performance de grande classe dans le Colors qui accumule plus de 9M de vues.

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 19:30

LE ROCKSTORE 20, Rue de Verdun 34000 Montpellier 34