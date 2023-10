MADEINPARIS LE ROCKSTORE Montpellier, 11 novembre 2023, Montpellier.

MADEINPARIS LE ROCKSTORE a lieu à la date du 2023-11-11 à 19:30:00.

Tarif : 25 à 25 euros.

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le concert de MADEINAPRIS à Montpellier est reporté.Initialement prévu le samedi 22 avril 2023, le concert se tiendra finalement le samedi 11 novembre 2023, dans la même salle.Prévu le 22/04/23; reporté au 11/11/23, les billets restent valables, remboursement accepté jusqu’au 30/07/23.MadeInParis est l’une des révélations de l’année 2022. Son titre Sex , savant cocktail d’un refrain entêtant et d’une rythmique sexy, est devenu rapidement un hit streamé des millions de fois, dépassant même les frontières pour se retrouver dans les charts en Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique et Maroc. L’artiste sera de retour pour le début de l’été avec un EP inédit Sensationnel : un six titres séduisant porté par « Secret », un nouveau tube en puissance.

Réservez votre billet ici

Consulter le site de transport de la ville de Montpellier Situé en plein centre ville, entre la gare et la place de la comédie au 20 rue de verdun. Tramway: L1 et L2, arrêt Comédie ou L1, L2, L3 et L4, arrêt Gare St Roch

LE ROCKSTORE

20, Rue de Verdun Montpellier 34000

Réservez votre billet ici