HILIGHT TRIBE LE ROCKSTORE Montpellier, 9 novembre 2023, Montpellier.

HILIGHT TRIBE LE ROCKSTORE a lieu à la date du 2023-11-09 à 20:00:00.

Tarif : 29 à 29 euros.

« A l’aube d ‘une nouvelle ère, Hilight Tribe brise les frontières avec son Live Natural Trance 100% explosif qui déchaine les dancefloors de France et d’ailleurs. Depuis plus de 20 ans, Hilight Tribe répand le message de la Natural Trance ou Techno Accoustique à travers un mode de vie proche de la Terre et conscient des technologies actuelles. Avec 8 albums et près de 1000 concerts à leur actifs, Hilight Tribe innovent dans un son electro-instrumental où fusionnent guitare, basse, voix, congas, djembé, djidgeridoo et aux persussions ou instruments à cordes originaires des quatre coins du monde. Sur scène, Hilight Tribe déploie une énergie survoltée afin de créer une osmose entre musiciens et public, rythme et danse, sons futuristes et cadences tribales, le tout dynammisé par un puissant kick-bass . Chaque instrument est joué en temps réel et relié à des capteurs ou effets, créant ainsi une alchimie entre sonorités modernes et ancestrales. »

Réservez votre billet ici

Consulter le site de transport de la ville de Montpellier Situé en plein centre ville, entre la gare et la place de la comédie au 20 rue de verdun. Tramway: L1 et L2, arrêt Comédie ou L1, L2, L3 et L4, arrêt Gare St Roch

LE ROCKSTORE

20, Rue de Verdun Montpellier 34000

https://www.youtube.com/HilightTribe

https://www.facebook.com/HilightTribe

Réservez votre billet ici