LE ROCK, UN DES SOLVANTS QUI A DÉSAGRÉGÉ L’URSS LE BLUE ZINC Le Mans, samedi 16 mars 2024.

LE ROCK, UN DES SOLVANTS QUI A DÉSAGRÉGÉ L’URSS LE BLUE ZINC Le Mans Sarthe

En lien avec la projection du film Leto, le 13 mars aux Cinéastes, nous vous donnons rendez-vous au Blue Zinc pour une conférence-goûter avec Joël Bastenaire, ancien administrateur de l’IRMA, attaché culturel à Moscou puis conseiller culturel en Georgie jusqu’en 2011, Joël Bastenaire est un fin connaisseur de la Russie mais aussi du Moyen-Orient et de l’Asie centrale. En 1987, il crée une structure de production dédiée aux artistes de rock russe lui permettant d’être un acteur privilégié de cette histoire.

En 2012, il publie Back in The USSR, une étude habitée et érudite de la naissance et de l’évolution de la musique rock en URSS. Après un rapide retour sur les courants artistiques des premières années du régime puis sur l’irruption du jazz, on entre de plain-pied dans l’histoire fascinante du rock russe sa géographie, de la tranquille Estonie à la remuante Georgie ; ses personnages, des bardes révoltés aux groupes autorisés ; ses conflits ou ses renoncements face au pouvoir de l’Etat soviétique. .

LE BLUE ZINC 45 Avenue de la Libération

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:00:00

fin : 2024-03-16



L’événement LE ROCK, UN DES SOLVANTS QUI A DÉSAGRÉGÉ L’URSS Le Mans a été mis à jour le 2024-01-31 par eSPRIT Pays de la Loire