le samedi 26 mars à Salle sevigné

Une Rencontre d’horizons musicaux qui pourraient sembler antagonistes, mêlant hard rock et interprétations symphoniques : – En première partie Symphonic Island. Ce duo piano-voix est passionné de musique classique et de rock. – Puis le Groupe Origine. Ce trio, qui enregistre son quatrième album, vous proposera des compositions singulières et remplies d’énergie, mixant influences « métal » et interprétations symphoniques.

Gratuit, réservation conseillée

