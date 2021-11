Albi L'Athanor Albi, Tarn Le rock pour enfants des «Oreilles rouges» va secouer le sapin. L’Athanor Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Le rock pour enfants des «Oreilles rouges» va secouer le sapin. L’Athanor, 19 décembre 2021, Albi. Le rock pour enfants des «Oreilles rouges» va secouer le sapin.

L’Athanor, le dimanche 19 décembre à 14:30

Ce duo, composé de Guillaume Boutevillaine-Cochez, chanteur rock métal et du guitariste Émile Roturier, propose ce spectacle très visuel, entre théâtre et rock’n roll, qui parle aux enfants (à partir de 5 ans) comme à leurs parents. «Les Oreilles rouges» ont à leur actif, de nombreux concerts dans l’hexagone et deux albums. Ils ont aussi collaboré avec des artistes comme Sanseverino, Fred des «Ogres de Barback», Reuno de «Lofofora», «Undergang» et le dessinateur albigeois Christophe Sénégas. **Dimanche 19 décembre à 14h30 à l’Athanor, place de l’amitié.** Tarifs : 7€/5€, adhérents Pollux (+ frais de location). Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Billetterie en ligne : my.weezevent.com

Tarifs : 7€/5€, adhérents Pollux (+ frais de location).

À l’initiative de l’association Pollux, avec le soutient de la Ville d’Albi, «Les Oreilles Rouges» sont de retour sur scène le dimanche 19 décembre à l’Athanor. L’Athanor Place de l’Amitié entre Peuples, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T14:30:00 2021-12-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu L'Athanor Adresse Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 Albi Ville Albi lieuville L'Athanor Albi