LE ROCK DES ANNÉES 90 Mayenne Mayenne Catégorie d’Évènement: Mayenne

LE ROCK DES ANNÉES 90 Mayenne, 14 février 2023, Mayenne . LE ROCK DES ANNÉES 90 1 esplanade François Mitterrand Auditorium du Grand Nord Mayenne Mayenne Auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand

2023-02-14 15:00:00 – 2023-02-11 17:00:00

Auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand

Mayenne

Mayenne A la fin des années 80, à Seattle nait le Grunge, une culture underground dérivée du rock, alors qu’en Grande-Bretagne, émerge la Britpop, en s’appuyant sur les influences anglaises des années 60-70.

Christophe Brault partagera avec les participants, sa passion pour le rock des années 90 en offrant une formule entre conférence et performance gesticulée, parsemée d’extraits audio, d’images et d’anecdotes ! Ado et adultes En partenariat avec le conservatoire de Mayenne Communauté, la médiathèque vous propose une conférence sur la musique. conservatoire@legrandnord.fr +33 2 43 11 19 71 Auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégorie d’Évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Mayenne Mayenne Auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Ville Mayenne lieuville Auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne Departement Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/

LE ROCK DES ANNÉES 90 Mayenne 2023-02-14 was last modified: by LE ROCK DES ANNÉES 90 Mayenne Mayenne 14 février 2023 1 esplanade François Mitterrand Auditorium du Grand Nord Mayenne Mayenne mayenne

Mayenne Mayenne