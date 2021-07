Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Le Rocher en Haut des Cimes Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

le mardi 14 septembre à 19:30

Avec les Pyrénées pour thématique ou, du moins, ligne d’horizon, ce film musical suivi d’un concert ont été imaginés, réalisés, interprétés par les résidents du foyer occupationnel Jenny Lepreux, à Mérignac, qui accueille des personnes en situation de handicap. Entourés par la compagnie Pension de Famille, ils ont créé collectivement une œuvre unique. À découvrir, loin des préjugés. EN SAVOIR PLUS

Spectacle gratuit. Ouverture de la billetterie début septembre.

Proposé par la Ligue de l'Enseignement dans le cadre de ses rencontres artistiques Hors Jeu / En Jeu.

2021-09-14T19:30:00 2021-09-14T21:30:00

