Concert

Hommage à Camões

Après le succès remarquable de l’album Lina_Raül Refree dans lequel elle a enregistré le répertoire d’Amália Rodrigues en partenariat avec Raül Refree, l’éminent producteur espagnol qui a collaboré à des albums de Rosalía et de Thurston Moore, Lina propose maintenant de se consacrer à la poésie de Camões, l’une des plus grandes références de la culture portugaise de tous les temps, et de se présenter comme compositrice dans certaines chansons.

Coréalisation Le Rocher de Palmer, Opéra National de Bordeaux

