LES IMPULSEUSES, DU PEP’S POUR ENTREPRENDRE Le Rocher de Palmer Cenon, 23 novembre 2023, Cenon.

LES IMPULSEUSES, DU PEP’S POUR ENTREPRENDRE Jeudi 23 novembre, 14h00 Le Rocher de Palmer Accès gratuit, inscription préalable et sur place.

Évènement ludique, culturel, interactif, ouvert à toutes et tous pour mettre en lumière l’entreprenariat des femmes. Inspirant…

Organisé par le CIDFF (Centre Information sur le Droit des Femmes et des Familles), en partenariat avec la ville de Cenon, le Rocher de Palmer, la Table des Cheffes, la Cravate solidaire et Oasis Coworking.

Le Rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T14:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:30:00+01:00

2023-11-23T14:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:30:00+01:00