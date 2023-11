BONS BAISERS DU CHILI : QUESTION DE GENRE Le Rocher de Palmer Cenon, 17 novembre 2023, Cenon.

BONS BAISERS DU CHILI : QUESTION DE GENRE Vendredi 17 novembre, 18h00 Le Rocher de Palmer

Ateliers de création et spectacle de 2 classes de l’école des Cavailles. « Pablito de Los Andes », conte musical qui raconte l’histoire des peuples originaires d’Amérique du Sud avec des textes et des musiques signés Luis Cassorla. Chorégraphie de Norton Antivilo et Wahid Chakib.

Organisé par ALIFS, en partenariat avec l’école des Cavailles et le Rocher de Palmer.

Le Rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T20:00:00+01:00

