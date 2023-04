Festival Faites des bulles Le Rocher de Palmer Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde

Festival Faites des bulles Le Rocher de Palmer, 6 mai 2023, Cenon. Festival Faites des bulles 6 et 7 mai Le Rocher de Palmer Entrée libre Festival itinérant qui sillonne les quatre communes de la rive droite, Faites des Bulles propose de faire découvrir l’univers de la bande dessinée et de l’illustration à travers une ribambelle de propositions : rencontres d’auteurs et dédicaces, expositions, spectacles, ateliers et bien des surprises encore…

Point d’orgue d’une année de médiation auprès des jeunes publics dans le cadre des parcours Classes en Bulles, ce temps fort fait aussi la part belle à la découverte des oeuvres réalisées par les écoliers et collégiens du territoire.

Evènement organisé par l’association Passage à l’Art. Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand 33150 CENON Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 99 28 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-floirac33.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T10:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00

2023-05-07T10:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00 festival festival itinérant

Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Le Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand 33150 CENON Ville Cenon Departement Gironde Lieu Ville Le Rocher de Palmer Cenon

Le Rocher de Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Festival Faites des bulles Le Rocher de Palmer 2023-05-06 was last modified: by Festival Faites des bulles Le Rocher de Palmer Le Rocher de Palmer 6 mai 2023 Cenon Le Rocher de Palmer Cenon

Cenon Gironde