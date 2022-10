I Put a Spell on You – Body & Soul Consort Le Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Musique Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand 33150 CENON Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://billetterie-floirac.mapado.com/”}] Né de la rencontre de musiciens aux parcours variés, le quintet Body & Soul Consort a pour vocation de créer des passerelles entre deux langages musicaux très semblables bien que distants de plus de trois siècles : le baroque et le jazz. Afin d’estomper les barrières stylistiques, Body & Soul Consort mêle les codes du jazz et du baroque à travers différentes approches : tout d’abord par l’association des couleurs intimistes et chaudes des instruments anciens (archiluth, viole de gambe, contrebasse avec cordes en boyaux, cornet à bouquin) à des sonorités plus actuelles (batterie et guitare basse électrique) ; par le choix d’une vocalité tantôt lyrique tantôt jazzy ; enfin, par l’écriture d’arrangements originaux, où les harmonisations et les rythmiques choisies traversent les époques, en donnant la part belle à la liberté d’interprétation et à l’improvisation. Ce concert est proposé dans le cadre du Kiosque Pygmalion. En résidence à l’Opéra National de Bordeaux, Pygmalion – chœur & orchestre sur instruments d’époque fondé en 2006 par Raphaël Pichon, développe une saison de concerts de musique de chambre et d’ateliers pédagogiques gratuits et ouverts à tous. LES RÉSERVATIONS SONT GÉRÉES DIRECTEMENT SUR LE SITE DU ROCHER DE PALMER.

