récital piano Mardi 6 décembre, 20h30 Le rocher de Palmer

10€ à 22€

Compositeur et interprète virtuose, le pianiste Kotaro Fukuma présente un hommage « Autour de Chopin et Scriabine » dans le cadre de la 13ème édition de l’Esprit du piano. handicap moteur mi

Le rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le musicien japonais a démarré sa pratique à l’âge de 5 ans et poursuivi ses études au Conservatoire National Supérieur de la Musique de Paris, où il fut l’un des élèves de Bruno Rigutto, lui-même passé au Rocher en 2021. Auréolé d’une reconnaissance internationale, Kotaro Fukuma joue désormais dans les orchestres les plus réputés (l’Orchestre de Cleveland, l’Israel Philharmonique…) et sur les scènes les plus prestigieuses (Carnegie Hall de New York, Philharmonie de Berlin, Salle Gaveau…). Depuis juillet 2020, il produit la série de concerts en ligne « Rare Piano Music »,où il invite des pianistes japonais de renom à jouer les œuvres les plus méconnues du répertoire. Avec une dizaine d’albums à son actif, le pianiste s’est aussi fait remarquer par sa capacité à magnifier les oeuvres dont il s’empare. La délicatesse de ses interprétations et l’inspiration qui prévaut dans son style limpide donnent au jeu de ce « poète du piano » une liberté et un souffle vivifiants.

Autour de Chopin et Scriabine

Frédéric Chopin, Grande Valse Brillante Op.18 (6′), Fantaisie en Fa mineur Op.49 (13′), Sonate no.2 en Si bémol mineur Op.35 (23′)

Alexandre Scriabine, Sonate no.4 en Fa dièse majeur Op.30 (8′)

Jacques Cerf (1932-2019), création mondiale, Tendresse Op.25-6 (3′) Douceurs Op.25-7 (3′) Mutine Op.25-10 (3′)

Alexandre Scriabine, Sonate no.5 Op.53 (13′)



