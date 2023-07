MR le ROC STAINT ANDRÉ Le Roc-Saint-André, 20 juillet 2023 18:00, Le Roc-Saint-André.

JEUDI 20 JUILLET Marché Estival

Venez fredonner avec Morwenna et son orgue de barbari;

CINÉMA EN PLEIN AIR. A la tombée de la nuit

avec le film : ANTOINETTE DANS LES CEVENNES Jeudi 20 juillet, 18h00 1

Le premier rendez-vous est prévu pour le jeudi 20 juillet avec le marché artisanal. Situé sur la place du général-de-Gaulle à Roc-Saint-André, le marché estival ouvrira ses portes de 18h à 21h. Il offrira une variété de stands allant de l’alimentation aux textiles, en passant par la décoration, les bijoux, et plus encore. Morwen- na sera également présente avec son orgue de barbarie, lançant des chansons à qui veut bien les reprendre.

Vous êtes commerçants, artisans d’art et voulez rejoindre notre marché, contactez la mairie de Val d’Oust : par tél. 02 97 74 93 53 – par mail : contact@mairie-valdoust.fr. Clôture des inscriptions le 18 juillet 2023

Après le marché, les habitants pourront profiter d’une projection de cinéma en plein air grâce à Cin’étoiles. Le film choisi, ”Antoinette dans les Cévennes”, sera diffusé à la tombée de la nuit sur un écran géant situé place de l’église. Cette comédie romantique de Caroline Vignal, avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe et Olivia Côte, fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. L’histoire suit Antoinette, qui part sur les traces de son amant parti en vacances dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, accompagnée d’un âne récalci- trant.

Le deuxième rendez-vous aura lieu le dimanche 6 août avec l’événement ”A dimanche sur le canal”. Ce rassemblement champêtre estival est organisé par Escale Fluviale de Bretagne, en collaboration avec des associations, des collectivités et des particuliers, tous engagés pour préserver l’esprit canal. Le rendez-vous est fixé à 12h à la grotte du Roc-Saint-André, où un apéritif offert par la municipalité sera agrémenté par

la musique du groupe ”Double Dame”, réputé pour ses interprétations intimistes et énergiques de rythm’n blues, jazz et chanson française.

