Le Roc Mâconnais Sennecé-les-Mâcon 382 rue Vremontoise Mâcon

2022-05-15

Mâcon Saône-et-Loire EUR 7 9 2 circuits et 1 circuit familial.

Départ de 7h à 9h (grand circuit) et de 7h à 9h30 (autres circuits). maconcyclovtt@orange.fr https://www.maconcyclovtt.fr/ 2 circuits et 1 circuit familial.

Départ de 7h à 9h (grand circuit) et de 7h à 9h30 (autres circuits).

