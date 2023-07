La Ferme Lou Secadou Le Roc Espeyroux, 12 juillet 2023, Espeyroux.

Espeyroux,Lot

Cochons élevés sur paille et nourris avec nos céréales.

Transformés par nos soins, les produits proposés sont élaborés SANS conservateur et SANS colorant.

Charcuteries sèches, conserves, viande fraîche de porc.

colis de 6kg ou 8 kg.

Vendredi 16:00:00

Le Roc

Espeyroux 46120 Lot Occitanie



Pigs raised on straw and fed with our cereals.

Processed by us, the products we offer are made WITHOUT preservatives or colouring.

Dry sausages, preserves, fresh pork meat.

6kg or 8kg packages

Cerdos criados sobre paja y alimentados con nuestros cereales. Procesados por nosotros, los productos que vendemos se elaboran SIN conservantes y SIN colorantes. Embutidos secos, conservas, carne de cerdo fresca. Paquetes de 6 kg u 8 kg

Schweine, die auf Stroh gehalten und mit unserem Getreide gefüttert werden.

Die von uns verarbeiteten Produkte werden OHNE Konservierungsmittel und OHNE Farbstoffe hergestellt.

Trockene Wurstwaren, Konserven, frisches Schweinefleisch.

pakete von 6 kg oder 8 kg

