Observation des oiseaux dans les Gorges de la Dordogne le Roc du Busatier Marcillac-la-Croisille, 30 septembre 2023, Marcillac-la-Croisille.

Observation des oiseaux dans les Gorges de la Dordogne Samedi 30 septembre, 09h00 le Roc du Busatier Entrée libre

L’animation consiste à l’observation des oiseaux du site Natura 2000 des Gorges de la Dordogne, depuis le belvédère du Roc du Busatier à Marcillac-la-Croisille (19). Le site a été classé Natura 2000 par la présence de plusieurs espèces d’oiseaux protégées : le Milan royal, l’Aigle botté, le Circaète Jean-le-Blanc, le Faucon pèlerin, le Grand-Duc d’Europe ou encore la Pie-grièche écorcheur et le Martin pêcheur d’Europe.

La période est également favorable pour l’observation de nombreux autres oiseaux en période de migration.

le Roc du Busatier Marcillac-la-Croisille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T09:00:00+02:00 – 2023-09-30T14:00:00+02:00

Natura 2000 ZPS

LPO Limousin