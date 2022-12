Le Roc des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence, 18 décembre 2022, Saint-Rémy-de-Provence .

Le Roc des Alpilles

Centre ville ROC ALPILLES Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône ROC ALPILLES Centre ville

2022-12-18 – 2022-12-18

ROC ALPILLES Centre ville

Saint-Rémy-de-Provence

Bouches-du-Rhône

Au cœur des Alpilles : plusieurs parcours VTT balisés pour votre plaisir de difficulté physique et technique croissante de 17km à 45km (pour environ 150m à 1000m D+).



Boissons chaudes et biscuits au départ

1 ou 2 postes de ravitaillement par parcours

Boissons/bière et Repas chaud à l’arrivée

Exposants : TREK, Spécialized, Giant, Cube…



Weekend de Noël, dans la nature avec pour vues les magnifiques paysages qu’offrent nos Alpilles. Pensez donc à lever la tête, et participons tous à une bonne ambiance ! Bon ride et joyeux noël.



Inscriptions sur place de 7h30 à 10h.



Départ :

Parking de l’école de l’Argelier

Route d’Avignon

13210 Saint Rémy de Provence



Tarifs : gratuit pour les moins de 14 ans / 10€ autres.



Les obligations :

Port du casque.

Les mineurs doivent être accompagnés ou munis d’une autorisation parentale.

Respect de la nature, des riverains et des autres participants.

Le Roc des Alpilles vous donne RDV le dimanche 18 décembre pour sa traditionnelle randonnée VTT dans les Alpilles.

sebveran@hotmail.com +33 6 80 38 78 29

ROC ALPILLES Centre ville Saint-Rémy-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-12-09 par