Le Vernet Show Devant Le Robinson Le Vernet, 10 novembre 2023, Le Vernet. Show Devant 10 novembre et 9 décembre Le Robinson avec ce spectacle crée en 2021, retrouvez nos ARTISTES pour une soirée pleine d’émotions. Des succès des Années 70 jusqu’au son des années 2020,

ce véritable Show, haut en couleur, est un véritable laisser passer pour fuir la morosité ambiante. Nos Artistes vous proposeront, entre autres, un voyage humoristique à travers le monde à bord du Robinson Airline. Un Hommage aux showmen et showwomen des dernieres decennies : Tina Turner, Johnny Hallyday, Mylène Farmer, Lady Gaga, Stromae, Céline Dion… Dès votre arrivée au Robinson attendez vous à une soirée pleine de rebondissements… Alors ATTENTION, SHOW DEVANT ! PERFORMANCES LIVE – CHANT – DANSE – INTERACTIVITE – RIRE – EMOTION 6 ARTISTES Le Robinson 348 Av. de Toulouse, 31810 Vernet Le Vernet 31810 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T19:30:00+01:00 – 2023-11-10T23:59:00+01:00

