Le Vernet Les Années Yé-yé – spectacle 60’s Le Robinson Le Vernet, 29 septembre 2023, Le Vernet. Les Années Yé-yé – spectacle 60’s 29 septembre – 23 novembre Le Robinson sur réservation Spectacle musical sur les années 60, qui suscite l’engouement de toutes les générations. Replongez avec nous au coeur des Années Yéyé, où l’heure était à l’optimisme, et l’insouciance était de rigueur. Avec les grands succès d’artistes français incontournables tels que Johnny Hallyday, Sheila, Sylvie Vartan, Claude François, Jacques Dutronc, Nino Ferrer et bien d’autres encore… En route pour cette Mega Surprise Party ! 6 ARTISTES Le Robinson 348 Av. de Toulouse, 31810 Vernet Le Vernet 31810 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lerobinson.com/le-cabaret/cabaret-reservation/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Le Vernet

