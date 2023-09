Collection d’artistes – nouveau spectacle Le Robinson Le Vernet Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Collection d'artistes – nouveau spectacle

Avec COLLECTION D'ARTISTES, le spectateur est propulsé dans une salle des ventes aux enchères, pour assister à la présentation d'objets d'exceptions ayant appartenu à des personnalités emblématiques de la chanson française : Un costume de scène de Michel Sardou, Le piano de Barbara, la guitare fétiche de Johnny Hallyday… ou d'autres objets exceptionnels. Le Collectionneur aidé par son assistant guide le public à travers les histoires fascinantes (vraies ou fictives) de ces objets . COLLECTION D'ARTISTE est avant tout un spectacle musical à 5 artistes, qui fait la part belle à la grande chanson française. Ces œuvres inoubliables sont magnifiquement mises en valeur avec des performances vocales éblouissantes : "Le blues du businessman", "Quand on a que l'amour", "Non je ne regrette rien" … Une émotion de tous les instants.

