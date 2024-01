TROIS GÉNÉRATIONS D’HISTORIENNES FÉMINISTES Le Rize Villeurbanne, jeudi 28 mars 2024.

Table ronde

Avec Michelle Zancarini-Fournel, Marianne Thivend et Elsa Neuville

Dans le cadre de la saison Plurielles, les femmes font Villeurbanne

L’engagement féministe a beaucoup évolué durant ces dernières décennies et il est parfois complexe de s’y repérer. Nous avons demandé à trois historiennes, ayant fait de la question féministe ou des luttes des femmes leur objet de recherche, de nous éclairer à travers leur point de vue de chercheuses engagées. De sorte d’évoquer à la fois l’évolution de la place des femmes dans la société et l’évolution de la recherche et de l’enseignement supérieur sur les questions de genre. Avec Michelle Zancarini-Fournel, professeure émérite d’histoire contemporaine (Lyon 1) et ancienne codirectrice de la revue Clio, Femmes, Genre, Histoire, Marianne Thivend, maîtresse de conférence en histoire contemporaine (Lyon 2), cofondatrice du master européen MATILDA d’histoire des femmes et du genre, Elsa Neuville, conservatrice de bibliothèques à Lyon, doctorante en histoire contemporaine. Durée 1H30 / Tout public Réservation en ligne

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717

