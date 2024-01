POCHETTE SURPRIZE Junior Le Rize Villeurbanne, samedi 23 mars 2024.

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

samedi 23 mars 2024 – 10 h 00 – 11 h 30



Le p’tit déjeuner du club lecture

Viens découvrir les coups de cœur des bibliothécaires autour d’un p’tit dej’ lecture : romans, BD, mangas, albums pour les plus grands, il y en aura pour tous les goûts. Et si tu as aussi envie de partager tes lectures et de parler de tes personnages préférés, nous avons hâte de t’écouter !

Pour plus d’informations, contacter : talia.de-rugeriis@mairie-villeurbanne.fr Durée 1h30 / De 8 à 12 ans Réservation en ligne ou entrée libre dans la limite des places disponibles Autre séance : samedi 25 mai

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717

ECHANGES Lecture