RIZE VACANCES – Dans la peau d’une artiste Le Rize Villeurbanne, vendredi 1 mars 2024.

Lecture – Atelier

Dans le cadre de la saison Plurielles, les femmes font Villeurbanne Des lectures et un petit atelier pour découvrir le travail d’une artiste et se glisser dans ses doigts le temps d’une création ! Pour écouter, regarder, jouer et partager ensemble le plaisir de la découverte. Durée 1h / Dès 4 ans Réservation en ligne ou entrée libre dans la limite des places disponibles Autres séances : vendredis 19 et 26 avril

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717

