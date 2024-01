RIZE VACANCES – LES P’TITS RENC’ART Le Rize Villeurbanne, vendredi 23 février 2024.

RIZE VACANCES – LES P’TITS RENC’ART Atelier Vendredi 23 février, 15h00 Le Rize

vendredi 23 février 2024 – 15 h 00 – 16 h 00



Lecture – Atelier découverte de l’art contemporain

Dans le cadre de la saison Plurielles, les femmes font Villeurbanne Plurielles, les artistes femmes enrichissent notre vision du monde. Pour les petits curieux et leurs parents, une heure mêlant histoires et découvertes de drôles d’œuvres d’art : forme, matériaux, univers plastique, tout leur parle ! En partenariat avec l’artothèque de la Maison du Livre, de l’image et du son Durée 1h environ / En famille, de 4 à 10 ans Réservation en ligne Autre séance : vendredi 19 avril

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717

Atelier Lecture