Escale musicale Italie du sud Le Rize Villeurbanne, samedi 3 février 2024.

Atelier concert

Avec l’ensemble Chimera d’oro. En partenariat avec le CMTRA

Chimera d’Oro propose Sunata napuletana, un programme construit autour du chanteur, tamburelliste et accordéoniste napolitain Francesco Quartuccio. Ce concert de musiques napolitaines d’hier et d’aujourd’hui mêle sonorités traditionnelles et répertoires anciens à travers des arrangements de chants, tarentelles, et pièces instrumentales.

17h00 accueil goûter 17h30 atelier musical pour petits et grands >> Réservation en ligne 18h45 : repas payant >> Réservation en ligne 20h30 concert >> Réservation en ligne Tout public Réservation en ligne pour chacun des RDV

