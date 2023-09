ROSE Le Rize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Villeurbanne ROSE Le Rize Villeurbanne, 27 janvier 2024, Villeurbanne. ROSE Samedi 27 janvier 2024, 20h00 Le Rize samedi 27 janvier 2024 – 20 h 00 – 21 h 00

Spectacle De et avec Régis Laroche Dans le cadre du cycle « Il était une fois Villeurbanne » organisé par le Théâtre de L’Iris Internationale de basket à la fin des années 1950, Rose Guichard joue au basket avec ses quatre sœurs, tout d’abord dans l’équipe de l’usine puis à l’ASVEL avant d’être sélectionnée en équipe de France le jour de ses vingt ans. Un récit intime qui retrace le destin de cette Villeurbannaise. Durée 1h / Tout public Au Théâtre de l’Iris AUTRE REPRÉSENTATION LE 28 JANVIER À 16H Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717 [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/rose-270124/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2023/09/240127_logo-iris.jpeg »}, {« link »: « https://www.theatredeliris.fr/ »}, {« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2023/09/240127_logo-iris-300×201.jpeg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00 _Thème de l’exposition annuelle Société & Détails Catégories d’Évènement: Rhône, Villeurbanne Autres Lieu Le Rize Adresse 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Rhône Lieu Ville Le Rize Villeurbanne latitude longitude 45.759928;4.883507

Le Rize Villeurbanne Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/