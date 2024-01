Il était une fois Villeurbanne Le Rize Villeurbanne, 27 janvier 2024, Villeurbanne.

Il était une fois Villeurbanne SPECTACLES 27 janvier – 8 février Le Rize

Théâtre

En partenariat avec le Théâtre de l’Iris et le centre social de Cusset Voici la première édition d’un temps fort dédié à Villeurbanne. Entre le passé et le présent, découvrez des personnalités, événements et actualités marquantes de ce territoire. Venez flâner à l’Iris et dans son voisinage pour humer la poésie de ce terreau de labeur, d’accueil et d’immigration. Programmation tout public – Rose, les 31 janvier et 1er février 2024 à 19h30 au Rize >> Infos/réservations – J’aurais dû m’appeler Aïcha, vendredi 2 février 2024 à 19h au LCR, 42 rue Joliot-Curie >> Infos/réservations – Refuge, dimanche 4 février 2024, à 16h au CCVA, 234 Cours-Emile Zola >> Infos/réservations – Voyage en territoires perdus, jeudi 8 février 2024 à 19h30 au Rize >> Infos/réservations

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717

