Lecture – Atelier Histoires, atelier et applis pour les 3-6 ans Des histoires à partager entre parents et enfants, pour prolonger les plaisirs de la lecture. Une invitation à passer un bon moment en famille pour découvrir les coups de cœur des bibliothécaires. Durée 1 heure / De 3 à 6 ans GRATUIT / Réservation en ligne Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717 [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/rize-malins-270124/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2022/05/Rize-Malins-scaled.jpg »}, {« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2021/04/rize-malins-lsf.jpg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement: Rhône, Villeurbanne
Lieu
Le Rize
Adresse
23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne
Ville
Villeurbanne

