FAIS TON PODCAST ! Le Rize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Villeurbanne FAIS TON PODCAST ! Le Rize Villeurbanne, 27 janvier 2024, Villeurbanne. FAIS TON PODCAST ! Samedi 27 janvier 2024, 10h00 Le Rize samedi 27 janvier 2024 – 10 h 00 – 12 h 00

Création numérique Nous verrons les bases de l’enregistrement et du montage pour créer un mini podcast en écho à l’exposition Plurielles. Durée 2h / Tout public dès 10 ans GRATUIT / Réservation en ligne Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717 [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/fais-ton-podcast-270124/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2023/09/240127_atelier-podcast_u00a9-Domaine-Public_Violet_McKenzie_with_wireless-colorized.jpg »}, {« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2023/09/240127_atelier-podcast_u00a9-Domaine-Public_Violet_McKenzie_with_wireless-colorized-300×236.jpg »}, {« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/exposition/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00 _Thème de l’exposition annuelle Atelier Détails Catégories d’Évènement: Rhône, Villeurbanne Autres Lieu Le Rize Adresse 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Rhône Lieu Ville Le Rize Villeurbanne latitude longitude 45.759928;4.883507

Le Rize Villeurbanne Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/