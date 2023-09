CAFÉ NUMÉRIQUE / CONSTRUIRE UN RÉSEAU INTERNET FÉMINISTE Le Rize Villeurbanne, 25 janvier 2024, Villeurbanne.

On entend parler de la « manosphère » et des dérives sexistes sur internet, mais qu’en est-il de l’internet féministe ? Découvrez les « principes féministes de l’internet », les collectifs et les associations qui militent en ligne, le cyberféminisme, les serveurs féministes… et imaginons ensemble ce que pourraient être les futurs féministes du réseau. Durée 2h / Tout public dès 12 ans GRATUIT / Réservation en ligne Entrée libre le soir-même dans la limite des places disponibles

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717

2024-01-25T18:30:00+01:00 – 2024-01-25T20:30:00+01:00

