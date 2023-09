sweet books Le Rize Villeurbanne, 21 décembre 2023, Villeurbanne.

Lecture / la VO des tout-petits

Lecture d’albums en langue anglaise, histoires et chansons. Nathalie invite les petits à goûter dès le plus jeune âge au goût sucré d’une nouvelle sonorité. Durée 1h / De 0 à 3 ans Cette séance unique ouverte à toutes et tous se terminera par un goûter partagé. Entrée libre AUTRES SÉANCES : JEUDIS 11 ET 25 JANVIER

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717

Langues du monde Lecture