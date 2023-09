LA VOIE DE MA MÈRE Le Rize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

LA VOIE DE MA MÈRE Samedi 16 décembre, 19h30 Le Rize Villeurbanne

Spectacle Par Wahid Chaib et des habitantes du quartier Saint-Jean À travers cette nouvelle création d’expression citoyenne, Wahid Chaib donne la parole à celles que l’on n’entend pas assez. La Voie de ma Mère, c’est l’occasion pour ces habitantes du quartier Saint-Jean à Villeurbanne de revenir sur leur parcours, leur place dans cette société. Une parole de femmes, de mères, de soeurs, de filles… Elles nous parlent avec sensibilité et humour des quartiers dits « sensibles » comme une envie, une urgence de reconstruire ensemble. Durée 1h / Tout public GRATUIT / Réservation en ligne Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717 [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/la-voie-de-ma-mere-161223/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2023/09/231216_LaVoixdemamere.png »}, {« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2023/09/231216_LaVoixdemamere-169×300.png »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T19:30:00+01:00 – 2023-12-16T21:30:00+01:00

2023-12-16T19:30:00+01:00 – 2023-12-16T21:30:00+01:00
Le Rize
23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne
Villeurbanne
Rhône

