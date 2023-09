RETOUCHER ET CLASSER SES PHOTOS DE VACANCES Le Rize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

RETOUCHER ET CLASSER SES PHOTOS DE VACANCES
Le Rize
Villeurbanne
Vendredi 20 octobre, 10h00

Formation informatique Vous rentrez de vacances et vous avez des centaines de photos numériques qui n’attendent que d’être vues ? Apprenez à transférer, classer et effectuer quelques retouches pour régaler vos proches et illustrer vos récits de voyage… Nous nous entraînerons sur des photos d’archives du Rize à retoucher et classer les images (avec des logiciels libres) pour des soirées diapos endiablées ! Durée 1h30 / Tout public / GRATUIT Sur inscription en ligne ci dessous ou à l’accueil du Rize Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717 [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/photos-vacances-201023/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2023/09/231020_photos-vacances-u00a9-Rize-archives_FRAC069266_2Fi0018.jpg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

