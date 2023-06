SENSATION DE LAINE – 10h30 Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Contes sensoriels Avec Géraldine Maurin, conteuse Des histoires sorties d’une valise pour une découverte sensorielle autour de la laine : couvertures colorées, odeurs du jardin, objets inspirés de l’artisanat de Finlande, d’Estonie ou d’Allemagne… Les tout-petits sont invités à toucher, sentir, malaxer, jouer, dans un doux moment en famille. Durée 40 min / de 0 à 3 ans GRATUIT / Réservation en ligne ci dessous Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717 [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/sensation-de-laine-10h30/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2023/05/230923_sensation-de-laine_LDD.jpg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

