Dérobées au réel Le Rize Villeurbanne, 16 septembre 2023, Villeurbanne.

Dérobées au réel 16 et 17 septembre Le Rize

Questionnant le présent en faisant résonner le passé, les sculptures de papier, installations et détournements textiles d’Anne Monteil-Bauer nous font basculer dans un univers au merveilleux grinçant.

Visible jusqu’au 30 septembre dans le café du Rize

Le Rize 23, rue Valentin Haüy, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 57 17 17 http://www.lerize.villeurbanne.fr Le Rize est un lieu culturel original qui a pour vocation de transmettre un récit partagé de Villeurbanne, construit à plusieurs voix à partir des archives, du territoire, des mémoires des habitants et des travaux de chercheurs associés. En travaillant à faire connaître et reconnaître les cultures des Villeurbannais, le Rize contribue à la cohésion sociale et au « vivre ensemble » dans la ville contemporaine. Il prend en compte en priorité le récit par les habitants de leur histoire singulière et collective. Il accorde ainsi une grande importance à la collecte de mémoire orale, à la conduite d’entretiens par les chercheurs et à la participation des publics dans l’action culturelle. Le Rize réunit en un même lieu les archives municipales de Villeurbanne, une médiathèque et des espaces culturels et pédagogiques : galerie d’exposition, amphithéâtre, ateliers, café et patio. L’ensemble de ses fonctions (documentaire, scientifique et culturelle) constitue une institution unique au service du travail de mémoire : collecter et conserver des traces, les analyser par la recherche, les valoriser par la médiation. Bus C3 arrêt Blanqui – Centre mémoires & société Bus C11 arrêt Arago Bus C26 arrêt Verlaine – 4 Août Bus C9 arrêt Reconnaissance – Balzac Bus 69 Verlaine Tram T3 arrêt Reconnaissance – Balzac Métro A arrêt Gratte-ciel Station Vélo’v »Mémoires & société » rue Valentin-Haüy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©FMR pour Si/si, les femmes existent