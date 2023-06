VIE LOCALE : DU NOUVEAU À LA MÉDIATHÈQUE ! Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Visite sur le pouce Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) Nouvel emplacement, nouveau mobilier : la collection Vie Locale fait peau neuve ! Documents sur Villeurbanne et ses grandes figures, histoire des quartiers, albums édités par le Rize, et réalisations de créateurs villeurbannais : romans, documentaires, albums jeunesse, musique, jeux… Villeurbanne a du talent : découvrez-le ! Tout public Visite libre ou accompagnée Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717 [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/vie-locale-du-nouveau-a-la-mediatheque-160923/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2023/05/DSCN3322.jpg »}, {« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2023/05/DSCN3322-1024×768.jpg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

