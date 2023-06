Ouverture exceptionnelle de l’appartement témoin des Gratte-Ciel Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Villeurbanne Ouverture exceptionnelle de l’appartement témoin des Gratte-Ciel Le Rize Villeurbanne, 16 septembre 2023, Villeurbanne. Ouverture exceptionnelle de l’appartement témoin des Gratte-Ciel Samedi 16 septembre, 12h00 Le Rize samedi 16 septembre 2023 au dimanche 17 septembre 2023 – Toute la journée Samedi 16 septembre : 10h à 12h / 14h à 18h Dimanche 17 septembre : 10h à 12h Visite libre / 15 avenue Henri Barbusse, Villeurbanne (1er étage) Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Avec la Société Villeurbannaise d’Urbanisme Bienvenue dans un appartement à remonter le temps! Construits entre 1930 et 1934, les Gratte-Ciel sont un patrimoine vivant, toujours habité et rarement accessibles à la découverte. Exceptionnellement, accédez à l’appartement témoin pour mieux vous immerger dans l’ambiance historique restituée. Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717 [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/ouverture-exceptionnelle-de-lappartement-temoin-des-gratte-ciel-160923/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

