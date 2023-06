GRATTE-CIEL, L’EXPLORATION UTOPIQUE Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

GRATTE-CIEL, L'EXPLORATION UTOPIQUE

Balade urbaine dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (JEP)

Vendredi 15 septembre 2023, 18h00-20h00

Premier rendez-vous d'un mini festival des Curieux détours, la balade urbaine des Gratte-ciel vous emmène du Palais du Travail à la statue du répit, en passant par l'appartement témoin, découvrez les principes de l'architecture moderne, dont l'objectif assumé était de participer au bonheur humain. Créé dans les années 1930 par Môrice Leroux à la demande du maire Lazare Goujon, le quartier vise à améliorer les conditions de vie des toujours plus nombreux Villeurbannais.

Départ place Lazare Goujon, devant le TNP, Villeurbanne
Durée 2h / tout public
GRATUIT / Réservation en ligne

Le Rize
23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne

