Lecture-Rencontre Coups de cœur à gogo ! Vous hésitez face à la quantité de romans proposée dans les rayonnages ? Vous ne savez plus quoi lire en ce moment ? Vous voulez partager des impressions de lecture ou parler d’un coup de cœur ? Les bibliothécaires présentent une sélection de nouveautés, à découvrir et emprunter. Durée : 2 heures Entrée libre dans la limite des places disponibles Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717 [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/pochette-surprize-090923/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2019/05/0706_vignette_pochettesurprize.jpg »}, {« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2019/06/09-pochette-surprize-2.jpg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

