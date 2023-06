Ciné Malins – Au fil des saisons Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Ciné Malins – Au fil des saisons Le Rize Villeurbanne, 2 septembre 2023, Villeurbanne. Ciné Malins – Au fil des saisons Samedi 2 septembre, 10h30 Le Rize GRATUIT, réservation en ligne, dès 5 ans Feuilles qui tombent ou fleurs qui poussent ? Grand soleil ou vent glacial ? En ces derniers jours de l’été, découvrez une programmation autour des changements de saisons.

Projection suivie d'un échange avec les enfants.

Le Rize
23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne
Villeurbanne 69100

