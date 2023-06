JEUDI D’ÉTÉ #8 / Tous en scène Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne JEUDI D’ÉTÉ #8 / Tous en scène Le Rize Villeurbanne, 31 août 2023, Villeurbanne. JEUDI D’ÉTÉ #8 / Tous en scène Jeudi 31 août, 20h30 Le Rize GRATUIT / Réservation en ligne, à partir de 6 ans Pour sauver le grand théâtre qu’il dirige d’une destruction menaçante, un koala organise une compétition de chant, où les candidats retenus ne manquent pas d’originalité ! Une souris aussi séduisante que malhonnête, une jeune éléphante dévorée par le trac, une laie débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille qui veut échapper à sa famille et une porc épic punk… Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/jeudi-dete-8-tous-en-scene_310823/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

