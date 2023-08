LES JEUDIS D’ÉTÉ #7/ RAMÈNE TA GRAINE ! Le Rize Villeurbanne, 31 août 2023, Villeurbanne.

Nature en ville : balade et collecte de graines

En partenariat avec Camille, technicienne à la Direction Espaces Publics et Naturels, et le réseau des médiathèques, le Rize vous fait découvrir quelques coins de nature et recueillir les graines de plantes du quartier Ferrandière-Maisons Neuves. De quoi tout savoir sur la récolte et le fonctionnement des grainothèques de Villeurbanne… Durée 2h / en famille, à partir de 6 ans Départ du Rize à 17h GRATUIT / réservation en ligne ci dessous

2023-08-31T17:00:00+02:00 – 2023-08-31T19:00:00+02:00

